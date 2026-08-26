Julián Álvarez no se entrena con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez no se presento  en el entrenamiento del Atlético de Madrid de este miércoles. Según avanzó el periodista Rubén Uría, el jugador será baja en la sesión preparatoria del conjunto de Diego Pablo Simeone, que juega el sábado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
Deportes26/08/2026

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El delantero se llevó una gran pitada el sábado en el Metropolitano frente al Villarreal y los ánimos entre la afición colchonera siguen caldeados.

El futbolista está pasando por un mal trago y, como informa Rubén Uría, no se ejercita porque "pasó una mala noche y sufre una indisposición". Julián Álvarez, por tanto, no podrá estar al lado de sus compañeros. Cabe recordar que Julián siempre ha cumplido con sus obligaciones con el Atlético de Madrid y Simeone siempre lo ha defendido.

La confianza del técnico, pese a todo el ruido, es alta en el jugador hasta el punto que le dio minutos en el encuentro contra el Villarreal, sabiendo que la bronca está asegurada. El vestuario ha blindado a su compañero, conscientes de que es un activo muy importante y es clave recuperarle.

En el duelo del sábado no se le vio especialmente inspirado, aunque también es cierto que era su primer partido después de haber participado y llegado hasta la final del Mundial con Argentina.

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