Arsenal no se da por vencido y espera a Julián Álvarez

Las novela de Julian Alvarez sigue sumando capítulos sobre el cierre, ya que luego de ser abucheado por los hinchas de Atlético de Madrid, el Arsenal de Inglaterra aguarda agazapado para quedarse con sus servicios.

El delantero argentino creó un manto de dudas sobre su futuro en el equipo 'Colchonero', en medio de una tensa relación con los fanáticos en el último encuentro ante Villarreal, rival con el igualó 2-2 en el Estadio Wanda Metropolitano.

Ante este panorama, la salida del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 sería lo ideal para las partes, por ello, informó Fabrizio Romano que el equipo inglés sigue de cerca la situación y considera que podría llegar a un acuerdo con el conjunto español por el monto del traspaso.

Sin embargo, desde Londres no tienen pensando avanzar en las gestiones sin antes conocer la postura del propio futbolista, ya que de momento solo se conoce su deseo de sumarse a Barcelona.

La única manera de que Arsenal haga una oferta formal es si el delantero argentino está dispuesto a tener un nuevo paso por la Premier League. Cabe recordar que ya militó algunas temporadas en Manchester City, club al que se sumó tras su salida de River Plate.

“La postura de Julián será el factor clave”, señaló el periodista italiano al explicar el escenario actual. Álvarez mantiene al Barcelona como su primera opción, pero Atlético de Madrid no tiene intensiones de venderlo a un rival directo en LaLiga.