Rivero el salteño de Selección: Argentina enfrenta a Puerto Rico

El sueño de Carlos Rivero está cada vez más cerca. El basquetbolista salteño integra actualmente el grupo de 14 jugadores que se prepara con la Selección Argentina en Mar del Plata y espera la definición del entrenador Pablo Prigioni para saber si estará entre los 12 que serán habilitados para enfrentar este jueves a Puerto Rico.

El camino comenzó hace varias semanas. Rivero fue incluido en la lista inicial de 24 jugadores potencialmente convocables para esta ventana de los Clasificatorios al Mundial Qatar 2027. De aquella nómina debía surgir el grupo que comenzaría los entrenamientos el viernes 14 de agosto.

Y el salteño superó ese primer corte.

Ahora forma parte de los 14 jugadores que continúan trabajando con el seleccionado, a la espera de la última decisión del cuerpo técnico. De ellos, solamente 12 podrán firmar planilla para el primer encuentro de la ventana.

El jueves puede llegar el gran momento

Argentina enfrentará a Puerto Rico este jueves 27 de agosto desde las 19.10, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

El encuentro será el primero de los dos compromisos de esta ventana. Luego, el seleccionado argentino viajará a Canadá para visitar al conjunto local en Quebec, el lunes 31 de agosto desde las 20.10.

Para Rivero, sin embargo, todas las miradas estarán puestas primero en Mar del Plata. Si Prigioni lo incluye entre los 12 elegidos, el salteño tendrá la posibilidad de hacer su debut oficial con la Selección Argentina.

De Salta a la Selección

El nombre de Carlos Rivero aparece en una lista de enorme jerarquía, junto a jugadores como Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Nicolás Brussino, Leandro Bolmaro, Juan Ignacio Marcos, José Vildoza y Tayavek Gallizzi.

Su presencia adquiere todavía mayor relevancia por su historia reciente. El jugador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia viene de una temporada histórica y se convirtió en el primer basquetbolista nacido en Salta en consagrarse campeón de la Liga Nacional.

Ahora puede sumar otro capítulo inolvidable a su carrera.

Primero fueron 24. Después, 14. Este jueves puede ser uno de los 12.

Y si aparece su nombre en la planilla del Polideportivo Islas Malvinas, Carlos Rivero habrá cumplido uno de los grandes sueños de cualquier deportista: vestir oficialmente la camiseta de la Selección Argentina.

El camino de las Eliminatorias

Después de los partidos ante Puerto Rico y Canadá, Argentina volverá a jugar en noviembre por la quinta ventana de los Clasificatorios.

El seleccionado será local el jueves 26 de noviembre ante Bahamas y volverá a jugar en casa el domingo 29 frente a Canadá.

Las Eliminatorias se cerrarán en 2027 con dos compromisos como visitante: el 26 de febrero ante Puerto Rico y el 1° de marzo frente a Bahamas.

Pero antes de pensar en todo ese recorrido, Rivero tiene una fecha marcada en rojo: jueves 27 de agosto.

Ese día puede convertirse en el día en que un salteño se ponga oficialmente la camiseta de la Selección Argentina.