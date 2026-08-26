García negó incitar a la violencia y habló de una maniobra para perjudicarlo

El concejal capitalino José García rechazó las acusaciones formuladas en su contra y aseguró que el pedido de juicio político responde a una maniobra destinada a exponerlo y perseguirlo políticamente.

El edil sostuvo que participó de manera pacífica en la movilización del pasado 6 de agosto y negó haber incitado a la violencia. Según explicó, durante la marcha respondió con un gesto a personas que, de acuerdo con su relato, provocaban a los manifestantes desde la Casa Libertaria.

“Yo estaba haciendo parte de una marcha pacífica”, afirmó García, quien aseguró además que no participó ni observó hechos de violencia, daños, pintadas o agresiones durante la protesta.

El concejal reconoció haber lanzado fuertes expresiones contra dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, aunque diferenció esos dichos de una supuesta incitación a cometer ataques.

“Si el problema es que les grité ‘vendepatria’ en la cara, se los voy a seguir gritando; si el problema es que les diga ‘fachos’ en la cara, se los voy a seguir diciendo”, expresó.

García también puso bajo sospecha la forma en que se impulsó la presentación. Según afirmó, algunos concejales que acompañaron el pedido le habrían reconocido que no estaban de acuerdo con la iniciativa, pero que debían firmarla por decisión de su espacio político.

“Varios de los concejales de ese bloque me manifestaron no estar de acuerdo, pero que no les quedaba otra que firmar ese pedido”, aseguró.

En ese marco, el edil denunció sentirse perseguido y acusó a sectores libertarios de difundir información falsa y tergiversar sus declaraciones para perjudicarlo.

“No se los voy a permitir”, remarcó.

Mientras el Concejo Deliberante analiza el planteo en su contra, García insiste en que no existen elementos que prueben una incitación a la violencia y sostiene que el pedido de juicio político forma parte de una disputa de carácter político.