Nación habilitó el bloqueo de celulares en cárceles y Salta podrá adherir

El Gobierno nacional creó un programa para detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de establecimientos penitenciarios, con el objetivo de impedir que personas alojadas en cárceles utilicen esos dispositivos para coordinar actividades delictivas.

La medida quedó formalizada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial. El sistema permitirá detectar y bloquear identificadores IMEI e IMSI, vinculados a los equipos y líneas móviles.

Según la resolución, el objetivo es evitar que organizaciones criminales con integrantes presos utilicen comunicaciones móviles para planificar o coordinar maniobras ilícitas desde establecimientos penitenciarios.

La aplicación en las provincias no será automática. La Subsecretaría de Articulación Federal implementará el programa en las jurisdicciones que lo soliciten y podrá firmar convenios de adhesión con los gobiernos provinciales.

De esta manera, Salta podrá solicitar su incorporación, aunque el Boletín Oficial no informa que la Provincia haya adherido hasta el momento.