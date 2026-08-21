Polleras, skate y acuarelas: “Cholita Style” llegó a Vaqueros

El artista plástico Rolando “Roly” Arias, columnista de N&N por Aries, puso el foco en una propuesta que busca sacar al arte de sus espacios tradicionales y acercarlo a la vida cotidiana: “Cholita Style”, una muestra de Calu Boot inaugurada en La Salteñería de Vaqueros.

La serie está compuesta por dibujos y acuarelas sobre papel que muestran a cholitas andando en skate, un cruce entre la vestimenta ancestral andina y una práctica asociada a la cultura urbana. La inspiración parte de mujeres skaters de Cochabamba que comenzaron a ganar visibilidad con esa particular combinación.

Arias explicó que detrás de las imágenes aparece una idea más amplia: las culturas no son estructuras cerradas, sino construcciones atravesadas por distintas influencias. Para el artista, estas propuestas permiten salir de la mirada cotidiana y acercarse a otras realidades a través del arte.

La obra de Calu Boot también puede encontrarse fuera de la muestra. En barrio Castañares realizó un mural monumental de una cholita sobre un skate, mientras que actualmente trabaja en otra intervención de grandes dimensiones en una pared de Central Norte, esta vez vinculada al fútbol y sus hinchas.

“Cholita Style” permanecerá expuesta durante un mes en La Salteñería de Vaqueros. Arias destacó que la elección de lugares cotidianos para exhibir obras permite que el encuentro alrededor de una actividad cultural también se transforme en parte de la experiencia artística.