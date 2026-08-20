El 24 de agosto será el ‘Día Provincial de la Guerra Gaucha’

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó – en definitiva – el proyecto de ley que establece el 24 de agosto de cada año como el ‘Día Provincial de la Guerra Gaucha’.

“La intención es revalorizar a nuestros héroes y mucho tiene que ver la vida del Coronel Luis Burela”, aseguró el representante de Chicoana, Esteban D’Andrea, al momento de informar sobre el proyecto.

Explicó que la bandera de Salta tiene en su centro una espuela de 6 puntas que representan al Gral. Güemes, Luis Burela, Pedro Zabala, Apolinario Saravia, Juan Antonio Rojas y Mariano Morales.

“Es entender nuestra historia y cómo se construyó”, aseguró el legislador, y completó: “Lo que se busca es reconocer a las distintas personas que hicieron grande a nuestra patria”.

Finalmente, D’Andrea informó que el proyecto también contempla la declaración de Chicoana capital provincial por esta jornada.

El proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación.