Presentan el libro "La Memoria de la Sangre", un relato íntimo de la gesta güemesiana

Martín Miguel Güemes Arruabarrena, presidente y académico del Instituto Güemesiano, presentará este jueves 20 de agosto en Salta su libro “La memoria de la sangre”. El encuentro será a las 18 en la Biblioteca Provincial (Sarmiento esq. Belgrano).

La obra, publicada el pasado 17 de junio, tuvo su primera presentación el sábado 15 de agosto en la Feria del Libro de Jujuy.

“Güemes juró la Independencia del Congreso de Tucumán primero en Jujuy y después en Salta”, recordó. Y marcó una diferencia con aquella circunstancia histórica: “Me tocó hacer lo mismo, con la diferencia, por supuesto, de que esto se trata de otro combate. Es un combate por la historia, un combate por la memoria”, expresó el autor en diálogo con ‘Hablemos de Política’ por Aries.

“La memoria de la sangre” recoge parte de una trayectoria de más de cinco décadas dedicada a recorrer el país y encontrarse con docentes, estudiantes, historiadores, periodistas y otros actores interesados en la figura de Güemes y en la construcción de la memoria histórica.

Entre los textos incluidos aparece un particular “reportaje” al general Güemes, construido a partir de preguntas sobre temas actuales y respuestas elaboradas de documentos históricos. “Güemes respondía a preguntas de la actualidad hechas por mí, con sus palabras, que por supuesto las conocía en base a la lectura de sus oficios, de sus cartas”, detalló.

El libro también incorpora la ficción. Uno de sus relatos imagina el encuentro entre un descendiente de Güemes y un descendiente de los gauchos y es, precisamente, el texto del que surge el título de la obra. A través de ese encuentro, el autor aborda las distancias entre generaciones y sectores sociales. “No nos conocemos porque no tejemos la red de la memoria común y buscamos más bien las antinomias”, sostuvo.

“No se puede explicar a San Martín sin Güemes”

Güemes Arruabarrena también reflexionó sobre las referencias a José de San Martín en el discurso político actual y cuestionó que su figura sea utilizada desde posiciones partidarias sin atender a sus ideas. Como ejemplo, recordó el rechazo de San Martín a involucrarse en la disputa entre unitarios y federales tras el fusilamiento de Manuel Dorrego. “Utilizan a San Martín, pero no lo estudian y no aplican lo que San Martín dijo e hizo”, sostuvo.

Para el autor, esa posición permite comprender también el vínculo político entre San Martín y Martín Miguel de Güemes y consideró que ambos compartían un proyecto que trascendía las disputas internas. “Ellos tenían un proyecto de patria grande, de una nación que es inconclusa de nuestra Suramérica”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de recuperar figuras históricas sin profundizar en sus ideas y decisiones. “Pareciera que la historia, en lugar de ser madre de vida, es madrastra porque no la estudiamos. Entonces volvemos a repetir errores, tras errores”, concluyó.