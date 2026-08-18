El Parque Sur cumple cuatro años y lo festeja con juegos, teatro y espectáculos

Parque Sur celebrará este sábado 22 de agosto su cuarto aniversario con una jornada que coincidirá con los festejos por el Día del Niño. La programación comenzará a las 17 horas e incluirá juegos, espectáculos, teatro y distintas actividades destinadas principalmente a las familias.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director de la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, Raúl Siares, explicó que la propuesta reunirá ambos festejos y destacó el crecimiento que tuvo el espacio durante estos cuatro años entre los vecinos de la zona sur de la ciudad.

Durante la tarde habrá juegos de kermés con premios, sorteos y actividades recreativas. También se sumarán espacios de pintacaritas y sectores preparados para que las familias puedan tomarse fotografías. “También vamos a tener la actuación del querido Rodolfo Paredes y su muñeco Pepito, él dice que actúa de local”, contó Siares en referencia a que el anfiteatro de Parque Sur lleva el nombre del artista y su reconocido personaje.

La propuesta central estará inspirada en Aladino, con la presentación de la obra “El hechizo de la lámpara”. Según adelantó el funcionario, habrá más de 40 personas en escena y un despliegue especial de luces y sonido.

La celebración contará además con la participación de artistas del Circo Hullivan y otros espacios ambientados en torno a la temática de la jornada. El cierre incluirá el tradicional cumpleaños feliz por los cuatro años del parque, que los organizadores esperan compartir junto a todos los visitantes.