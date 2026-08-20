Día de la Militancia LGBTIQ+: “Una memoria que camina se convierte en derechos”

En el marco del Día de la Militancia LGBTIQ+, este 20 de agosto se realizó en Salta la jornada “Memoria que camina”, una propuesta de memoria, cine y literatura destinada a recuperar las luchas y experiencias de la población LGBTIQ+.

Durante el acto, la Fundación Orgullo Salta recordó a Carlos Jáuregui y destacó su papel en la visibilización de los reclamos del colectivo. “Esta persona que no esperó que la situación cambie, sino que se levantó, salió a la calle, visibilizó lo que muchas personas querían y quieren, aún en la actualidad, ocultar”, expresaron.

Desde la organización señalaron que esa militancia estuvo atravesada por el reclamo de “un derecho básico, que es el derecho de existir, de amar y expresarse sin miedo” y vincularon ese legado con las demandas que continúan vigentes.

“Cada derecho que hoy celebramos fue conquistado por personas que decidieron unirse, justamente, para reclamar un Estado que reconozca y garantice derechos, por eso hablamos de una memoria que camina. Porque caminar es justamente no quedarse quieto frente a la injusticia, es hacernos visibles, es acompañarnos, y es seguir construyendo una sociedad más justa”.

Finalmente, desde la Fundación Orgullo Salta expresaron: “Una memoria que camina es una memoria que sale a la calle, que se cuenta de generación en generación, que se transforma en militancia, que se convierte en derechos”.