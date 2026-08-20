VIH: plantean la necesidad de una ley provincial con enfoque en derechos humanos

En el marco de las actividades por el Día de la Militancia LGBTIQ+, el abogado y activista Matías Muñoz llegó a Salta para participar de una jornada de memoria, cine y literatura y presentar su libro “No hay más tiempo”, una obra que reúne crónicas personales vinculadas con su trayectoria de militancia y construcción colectiva.

En diálogo con Aries, Muñoz recordó que su acercamiento al activismo comenzó hace 15 años y estuvo marcado por la lectura de un libro sobre Carlos Jáuregui, experiencia que lo llevó a militar por la sanción de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis, lograda en 2022.

“Es una ley modelo a nivel mundial desde el enfoque de derechos humanos, que piensa el VIH no solamente como una cuestión biomédica, sino también como una problemática social”, sostuvo y agregó “esperamos que Salta sea una de las primeras provincias en poder tener su propia ley de VIH desde el enfoque de los derechos humanos”.

Muñoz consideró que uno de los principales desafíos argentinos no está necesariamente en la ausencia de legislación, sino en la distancia que todavía existe entre los derechos reconocidos y su aplicación cotidiana. “Argentina es un país modelo en normativa, en legislación. Tenemos un muy buen marco normativo en matrimonio igualitario, identidad de género, ley de respuesta integral al VIH. Sin embargo, a veces en nuestro país esas leyes quedan en el papel y en la práctica cuesta un poquito más llevarlo a cabo”, advirtió.

El activista explicó que la amplitud de derechos contemplados por la norma permite trabajar desde diferentes ámbitos y que organizaciones, instituciones y referentes pueden encontrar distintas formas de contribuir a su implementación. “La ley es infinita. Es tan completa, tiene tantos derechos reconocidos que es realmente casi infinito de aplicar”, sostuvo.

Sobre Salta, Muñoz consideró especialmente necesario incorporar las características geográficas y culturales de la provincia a las políticas vinculadas con el VIH.

“Estamos buscando específicamente empezar a pensar en la interculturalidad, en cómo llega la respuesta al VIH a cada rincón de la provincia. Salta es una de las provincias más afectadas por el diagnóstico tardío, también por el estigma y la discriminación. Es en ese enfoque de los derechos humanos, en ese enfoque antidiscriminatorio, que hay que ajustar un poquito los tornillos”, concluyó.