El Autódromo de Buenos Aires se prepara para MotoGP y sueña con la F1

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa una importante transformación de cara al regreso del MotoGP a Buenos Aires después de 28 años. En diálogo con ‘Al límite’ -por Aries-, Maximiliano García, periodista especializado en automovilismo de Carburando, confirmó que el Gran Premio de Argentina de MotoGP se disputará del 9 al 11 de abril de 2027.

“Las obras en el autódromo de Buenos Aires avanzan. Sin lugar a dudas, nos vamos a encontrar con una imagen de un autódromo totalmente nuevo”, anticipó.

Entre los trabajos que comenzaron durante las últimas semanas se encuentra la intervención sobre el kartódromo, donde ya fue levantada parte de la cinta asfáltica. La modificación forma parte del proyecto para construir un circuito más extenso, pensado también bajo los requerimientos de una eventual llegada de la Fórmula 1.

Otra de las intervenciones previstas es la demolición de la tribuna conocida como La Horquilla, sector que deberá ser modificado para avanzar con el nuevo trazado.

La renovación también alcanzará los accesos. García explicó que se construirá un túnel de aproximadamente 4,5 metros de altura y 11 metros de ancho, con capacidad para el ingreso de camiones de gran porte. La estructura tendrá además una vereda de unos 2,6 metros para el tránsito peatonal.

En paralelo, se conservará el antiguo túnel que conecta la zona de tribunas con la calle de boxes y se incorporará un nuevo sistema de drenaje. Este último punto busca resolver los inconvenientes que históricamente provocó la acumulación de agua en determinados sectores de la pista.

Expectativas por la Fórmula 1

Respecto a las expectativas por el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial, García señaló que “para 2027 estaría muy complicada una visita de Fórmula 1. En el caso de que Argentina vuelva a formar parte del calendario, sería para 2028”. Ese año tendría además un componente simbólico. se cumplirán tres décadas del último Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, disputado en 1998.

Las modificaciones del circuito serán seguidas de cerca por autoridades internacionales del automovilismo. Según García, está prevista una visita del presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem, para observar el avance de los trabajos.

Mientras la Fórmula 1 permanece como una posibilidad, el regreso confirmado será el de las motos. El MotoGP volverá al autódromo porteño en abril de 2027, marcando el retorno de la categoría a Buenos Aires después de casi tres décadas.