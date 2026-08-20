Milei anunció que prepara un recital para festejar el 0,8% de inflación mayorista

El Presidente destacó el último índice que publicó el INDEC y dijo que ya comenzaron los preparativos para un concierto.
Política20/08/2026

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El presidente Javier Milei confirmó este jueves que hará un recital con su banda de música para festejar la "inflación cero", un hito que había pronosticado para agosto de este año y que ahora celebró tras la publicación del índice de precios mayoristas del INDEC, que dio 0,8% en julio.

El mandatario lo dijo al encargarse del discurso de cierre en el Council of the Americas, en el Hotel Alvear, donde también disertaron Federico Sturzenegger, Diego Santilli, José Luis Daza y Pablo Quirno, además de gobernadores y representantes del sector privado.

Con un discurso en el que apuntó una y otra vez contra periodistas y economistas, Milei defendió su afirmación de que para la segunda mitad del año terminaría con la inflación al sostener que siempre habló de la inflación mayorista.

"Mal que les pese a los medios y economistas y demás, si revisan mis declaraciones siempre dije lo mismo acerca de la inflación mayorista. La inflación, no de agosto, la de julio, arrancó con 0, siendo 0,8%", dijo Milei ante un auditorio en penumbras.

"Debería cumplir la promesa de que si arrancaba con 0 en agosto iba a hacer un recital", redobló la apuesta el Presidente, en un comentario al paso. Pero en ese momento, desde la primera fila le dijeron que estaban trabajando en ese proyecto.

"Ah, estás trabajando en eso, así que haré otro recital. Voy a tener que buscar tiempo para ensayar, pero lo haré", afirmó Milei, mirando a la primera fila, justo en el lugar en el que estaba sentada la diputada Lilia Lemoine, amiga personal del mandatario y una de las coristas de la banda presidencial. Lemoine estaba ubicada entre el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

La banda musical del Presidente, que ya protagonizó un show en el Movistar Arena, la integran el diputado Bertie Benegas Lynch (batería), el senador Joaquín Benegas Lynch (guitarra), Hernán Scarfo (segunda guitarra), Marcelo Duclós, biógrafo de Milei (bajo), Fernando Mezzina (teclados) y Lemoine y Ana Tamagno (coros).

En febrero pasado, el Presidente había anticipado que haría una "fiesta" con su grupo de música cuando la inflación fuera menor al 1%, pero nunca especificó que sea en referencia al índice mayorista. En rigor, en distintas entrevistas el mandatario apuntaba al IPC de manera explícita.

"Cuando llegamos al poder la demanda más apremiante era la tasa de inflación y una de las cosas que dije es que íbamos a terminarla", sostuvo Milei antes de hacer un repaso de los niveles de inflación con los que asumieron y dejaron el gobierno las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

"Bajamos 85% de la inflación, es más, si tomáramos el caso de la inflación mayorista, que es la que se va anticipando y que no tiene tanta contaminación por precios relativos que el kirchnerismo retrasó...", apuntó Milei en referencia a que el porcentaje sería todavía más alto.

Envalentonado, el jefe del Estado insistió que su mandato al ganar las elecciones "fue bajar la inflación y hacer crecer la economía". "Cumplí mis promesas en la mitad del mandato", lanzó.

"Falta un montón, la foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor película de la historia argentina", remarcó el mandatario al insistir con la defensa de su gestión.

Fue en ese momento que Milei dejó un mensaje en clave electoral al apuntar contra el kirchnerismo.

"El lado de enfrente lo único que se intenta es romper todo. Sigo depositando mi confianza en los argentinos que no van a querer volver al pasado y no quieren convertirse en Cuba", sostuvo el Presidente.

Fiel a su estilo, Milei apeló a insultos y descalificaciones y reflotó su argumento de que la oposición intentó golpes de Estado en distintos momentos de su gestión.

Clarín

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