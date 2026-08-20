Milei anunció que prepara un recital para festejar el 0,8% de inflación mayorista

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que hará un recital con su banda de música para festejar la "inflación cero", un hito que había pronosticado para agosto de este año y que ahora celebró tras la publicación del índice de precios mayoristas del INDEC, que dio 0,8% en julio.

El mandatario lo dijo al encargarse del discurso de cierre en el Council of the Americas, en el Hotel Alvear, donde también disertaron Federico Sturzenegger, Diego Santilli, José Luis Daza y Pablo Quirno, además de gobernadores y representantes del sector privado.

Con un discurso en el que apuntó una y otra vez contra periodistas y economistas, Milei defendió su afirmación de que para la segunda mitad del año terminaría con la inflación al sostener que siempre habló de la inflación mayorista.

"Mal que les pese a los medios y economistas y demás, si revisan mis declaraciones siempre dije lo mismo acerca de la inflación mayorista. La inflación, no de agosto, la de julio, arrancó con 0, siendo 0,8%", dijo Milei ante un auditorio en penumbras.

"Debería cumplir la promesa de que si arrancaba con 0 en agosto iba a hacer un recital", redobló la apuesta el Presidente, en un comentario al paso. Pero en ese momento, desde la primera fila le dijeron que estaban trabajando en ese proyecto.

"Ah, estás trabajando en eso, así que haré otro recital. Voy a tener que buscar tiempo para ensayar, pero lo haré", afirmó Milei, mirando a la primera fila, justo en el lugar en el que estaba sentada la diputada Lilia Lemoine, amiga personal del mandatario y una de las coristas de la banda presidencial. Lemoine estaba ubicada entre el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.