Milei anunció que prepara un recital para festejar el 0,8% de inflación mayorista
Política20/08/2026
El Presidente destacó el último índice que publicó el INDEC y dijo que ya comenzaron los preparativos para un concierto.
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La pericia al teléfono del ex asesor político reveló mensajes comprometedores horas antes de la audiencia por su prisión preventiva, que fue postergada para el viernes.
El vicegobernador de Salta participó en La Plata del seminario “Peronismo x Peronistas: propuestas para una transformación nacional”.
Advierten que la morosidad de los hogares se quintuplicó en menos de dos años. Pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026.
Milei retuiteó mensajes que ponen en duda el atentado por el que está preso CerimedoPolítica20/08/2026
El Presidente reposteó publicaciones de X de Lemoine y otros tuiteros que hablan de una “operación” política.
El documento fue aprobado por los legisladores, quienes destacaron la tarea realizada para adecuarla a las Constituciones Nacional y Provincial.
La Cámara de Senadores aprobó las modificaciones al documento y destacó su compatibilidad con las Constituciones Nacional y Provincial.
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La Provincia oficializó la actualización salarial para el segundo semestre. La mejora se aplicará mes a mes y también alcanzará adicionales, asignaciones familiares, retiros y pensiones.
Los trabajos consisten en la restauración del revoque y la mampostería que en algunos sectores presentaba desgaste natural y en otros signos de vandalismos, pintadas o pegatinas.
El Senado salteño aprobó, en definitiva, el proyecto de ley que declara este para honrar a los héroes que acompañaron al Gral. Güemes.