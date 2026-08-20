Santilli defendió a Milei: “Hay orden y reglas claras”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, volvió a respaldar el programa económico de Javier Milei y aseguró que el Gobierno mantendrá como prioridad el equilibrio de las cuentas públicas.

“Sin orden macroeconómico no hay cambio posible”, sostuvo el funcionario, y remarcó que “el equilibrio fiscal no se negocia”. También aseguró que hoy existen “orden y reglas claras” sobre el rumbo que pretende sostener la administración nacional.

Santilli planteó que la estabilidad macroeconómica y el control del gasto son condiciones necesarias para generar crecimiento y avanzar con las transformaciones estructurales que impulsa el Ejecutivo.

El jefe de Gabinete también marcó diferencias con las políticas de los gobiernos kirchneristas y reivindicó los cambios aplicados por la gestión de Milei. De esta manera, el Gobierno volvió a ratificar que no prevé modificar su estrategia fiscal.