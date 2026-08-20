Hay casi 30 proyectos para familias endeudadas que LLA bloquea en el Congreso

Mientras crece la morosidad a niveles récord, este jueves miles de endeudados se concentrarán en las puertas del Ministerio de Economía. La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales convocaron a una movilización que busca sacar del interior de los hogares el drama de vivir para pagar deudas y convertirlo en un problema colectivo que exige respuestas políticas. En el plano sindical, la central obrera advierte que el plan de lucha se profundizará hasta “cambiar el rumbo del país”. En el Congreso, los proyectos se acumulan, pero chocan contra el bloqueo de las comisiones que manejan los libertarios y sus aliados. Para el oficialismo, el endeudamiento “es un problema entre privados”. De las 28 iniciativas que se contabilizan en la Cámara baja, el peronismo busca unificar criterios para avanzar en el corto plazo con una herramienta que permita que “los endeudados encuentren un canal de representación”. La oposición responsabiliza a Milei por su política de salarios bajos y la desregulación de las tasas de interés incluida en el decreto 70/2023, todavía vigente, “por el lobby inmobiliario”, recuerdan.

La contracara del paraíso prometido por Javier Milei, una sociedad liberada de la intervención del Estado, es el endeudamiento. Un problema estructural, originado por la desregulación de las tasas de interés, la depreciación de los ingresos y el aumento sin límite de los gastos fijos. Casi tres años después de su llegada a la Casa Rosada, el resultado del experimento libertario se refleja en los niveles de morosidad más altos de las últimas dos décadas. Según los últimos datos del Banco Central, la mora de las familias alcanzó el 12,8 por ciento. En paralelo, un reporte de la consultora Analytica señala que el número de personas con al menos una deuda alcanza los 19,8 millones. El trabajo contempla tarjetas, billeteras virtuales, fintech y mutuales. De ese universo de endeudados, cerca de 6 millones ya son morosos y lidian con la vergüenza y el hostigamiento permanente por no poder pagar. Un acoso que se extiende a familiares y contactos.

Una respuesta política

Desde el mes de enero, Unión por la Patria intenta abordar la problemática. Si bien el tema fue llevado a dos sesiones en la Cámara Baja, las iniciativas no lograron emplazarse a las comisiones que pueden dictaminar por falta de quórum y la discusión solo corrió por los carriles de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el diputado Hugo Yasky. “El tema quedó en un limbo por Adorni y el Mundial”, reconoció una fuente parlamentaria.

Sin embargo, en los últimos meses el problema del endeudamiento se convirtió en un drama que requiere respuestas urgentes. El diagnóstico es compartido por otros bloques como Provincias Unidas y la Izquierda, que también presentaron proyectos. Estas fuerzas políticas ya trabajaron juntas durante 2025 y lograron sanciones importantes como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, que Milei vetó y el Congreso logró rechazar reuniendo los dos tercios necesarios.

De los 28 proyectos que ingresaron a la Cámara Baja, el bloque que preside Germán Martínez trabaja en el “marco conceptual” que permita unificar proyectos para darle a los endeudados una herramienta concreta en el corto plazo. Solo ese bloque tiene más de 20 iniciativas. En los últimos 14 días se trabajó en analizar los proyectos para buscar puntos en común. “El eje de partida es establecer cuál es el universo de deudores”, explican en el bloque: si se va a legislar para los 20 millones de personas que contrajeron al menos una deuda o para los 6 millones que están en mora.

El segundo aspecto a definir es a qué segmentos irá dirigida la ayuda. Hay al menos cuatro segmentos identificados: quienes se endeudaron con tarjetas de crédito bancarias; quienes le deben a billeteras virtuales; quienes tienen problemas con tarjetas comerciales o no bancarias y, finalmente, quienes tomaron crédito irregular. Del cruce de estas dos variables (universo de deudores y segmento) saldrá la letra del proyecto que la oposición buscará aprobar, explican.

A pesar de que algunas iniciativas contemplan la creación de un fondo para dar garantías parciales a las entidades, subsidiar tasas para personas de bajos ingresos y cubrir determinados créditos incobrables, fuentes consultadas por este diario aseguraron que el objetivo no es sancionar “un plan platita”, sino crear “una herramienta de mediación extrajudicial” que podría gestionar la Secretaría de Comercio. Solo de esta manera el proyecto podría saltearse la Comisión de Presupuesto que preside Bertie Benegas Lynch. “Lo que hacemos es que un juez pueda mediar y pueda indagar cómo está constituida la deuda que tiene cada ciudadano que hoy está sobreendeudado. Este proyecto no implica costo fiscal, no estamos creando tribunales especiales. Vamos al grano para resolver el problema”, detalla en el mismo sentido el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, autor de uno de los proyectos.

Para la oposición, el endeudamiento es “el resultado de la política de bajos salarios de Javier Milei y la desregulación de las tasas de interés, contempladas en el DNU 70/2023 que nunca pudimos rechazar”, explica un diputado de Unión por la Patria a este diario, quien además recuerda que “se estuvo a seis votos de voltearlo”, pero no se pudo por el lobby inmobiliario. En efecto, el decreto significó el kilómetro cero del nuevo drama social. El mega DNU contempló en un mismo texto la derogación de la Ley de Alquileres, la desregulación de las prepagas y la liberación de las tasas de interés que hoy asedian a las familias.

Con las comisiones bloqueadas por los libertarios, la oposición buscará pedir un apartamiento del reglamento en la sesión prevista para el próximo 26 de agosto. Ese día el oficialismo quiere que se trate la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El apartamiento le permitiría a los bloques emplazar los proyectos para aliviar a los endeudados a sus respectivas comisiones.

Las demandas del nuevo sujeto social

Desde Movida Ciudadana, una de las agrupaciones de endeudados que este mediodía marchará al Ministerio de Economía, plantearon los aspectos centrales que debería contemplar un proyecto de ley para dar respuesta a la crisis. La socióloga e investigadora Luci Cavallero, activista de la organización, reclama una ley de emergencia crediticia que establezca un marco para el desendeudamiento de los hogares, regule la actuación del sistema financiero y de los proveedores de crédito e incorpore herramientas de transparencia y control frente a las prácticas abusivas. Entre los puntos centrales también aparece la necesidad de que el Estado recupere capacidad de intervención sobre las tasas de interés y la puesta en marcha de un plan que contemple quitas y condonaciones agresivas. “Estamos hablando de familias que se endeudaron para comprar bienes y servicios básicos, de un endeudamiento para vivir. Rescatarlas sería un acto de justicia económica, no un regalo ni un privilegio”, sintetizó Cavallero.

En espejo

Muchas de las iniciativas se inspiraron en el “Desenrola Brasil”, el programa federal de renegociación de deudas de personas morosas que lanzó Lula en 2023 y estuvo vigente hasta mayo de 2024. La política apuntó especialmente a los sectores de menores ingresos y no se limitó a las deudas con tarjetas o bancos: permitió renegociar obligaciones financieras y no financieras, incluidas las contraídas con servicios como electricidad, telefonía y educación. Al cierre del programa, cerca de 15 millones de personas lograron renegociar sus deudas.

Página12