Bullrich juega a dos puntas para 2027: Presidencia o Ciudad

Patricia Bullrich dejó abiertas sus aspiraciones electorales para 2027 y evitó definir si buscará nuevamente la Presidencia o si intentará disputar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La dirigente reconoció que tiene posibilidades de competir por el gobierno porteño y aclaró que no se bajó de esa eventual candidatura. Sin embargo, sostuvo que todavía no llegó el momento de discutir nombres y cargos.

Bullrich puso la definición dentro de una negociación política más amplia: el futuro de la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. Según planteó, primero deberán resolverse los acuerdos y la conformación de una eventual coalición antes de ordenar las candidaturas para 2027.

La Ciudad aparece así como una alternativa concreta, pero no como la única. Bullrich tampoco cerró la puerta a una nueva candidatura presidencial y evitó anticipar cuál será finalmente su lugar en el próximo escenario electoral.

Con las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza todavía abiertas, Bullrich mantiene en juego sus dos principales cartas para 2027: volver a disputar la Presidencia o buscar el control de la Ciudad de Buenos Aires.