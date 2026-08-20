Consejo de las Américas: Milei busca mostrar resultados y atraer inversiones

El presidente Javier Milei cerrará este jueves una nueva edición del Consejo de las Américas, que se desarrolla en el Hotel Alvear de Buenos Aires y reúne a referentes del sector público y privado. La organización confirmó que la conferencia se extenderá hasta las 12.30.

Durante su exposición, Milei volverá a defender el modelo económico de su Gobierno y repasará los principales hitos de la gestión. El encuentro tendrá además la presencia de funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios vinculados a sectores estratégicos de la economía.

Entre los mandatarios provinciales estarán Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Rolando Figueroa e Ignacio Torres, mientras que por el Gobierno nacional participarán, entre otros, Diego Santilli, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno.

La conferencia del Council of the Americas tiene como eje las perspectivas políticas y económicas de la Argentina y busca reunir a dirigentes y empresarios para discutir el escenario del país.

Para Milei, será una nueva oportunidad para exponer ante inversores y referentes del sector privado la hoja de ruta económica con la que busca consolidar el crecimiento y atraer inversiones.