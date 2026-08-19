Escalada en Medio Oriente: Emiratos corta comercio y finanzas con Irán

Emiratos Árabes Unidos anunció la suspensión de todo el comercio, los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán hasta nuevo aviso, en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

La decisión fue adoptada luego de que las autoridades emiratíes denunciaran el lanzamiento de dos misiles balísticos desde territorio iraní hacia zonas marítimas próximas al país. Según Abu Dhabi, ambos proyectiles cayeron al mar y no provocaron daños. Teherán rechazó la acusación y negó haber participado del ataque.

La medida representa un golpe importante para Irán, ya que Emiratos ha sido uno de sus principales socios comerciales y un punto clave para la reexportación de productos. La ruptura también vuelve a poner el foco sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas.

La tensión tuvo además un impacto inmediato en los mercados: las bolsas de Abu Dhabi y Dubái registraron caídas ante el temor a una profundización del conflicto y a nuevas complicaciones para el comercio regional.