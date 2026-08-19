El candidato a presidente y senador del Partido Liberal (PL) en Brasil Flávio Bolsonaro prometió aplicar un "tijeretazo" al gasto público y atraer empresas de EEUU como una de sus propuestas de campaña de cara a los comicios que se celebran en octubre.
Flávio Bolsonaro prometió aplicar un "tijeretazo" al gasto público en Brasil y atraer empresas de EEUU
El Mundo19/08/2026
El senador del PL comenzó su gira de campaña de cara a las presidenciales. Las encuestas arrojan ventajas para Lula da Silva.
"El primer día del Gobierno vamos a comenzar con el tijeretazo. Lula tiene 39 ministerios, nosotros vamos a acabar con varios", afirmó Bolsonaro durante una entrevista concedida este martes.
Allí mismo aseguró que buscará reducir la burocracia mediante el uso de tecnología y recuperar el esquema de 23 ministerios que, según dijo, existía durante el Gobierno de su padre, Jair Bolsonaro.
El senador del PL convirtió el "tijeretazo" en uno de los símbolos de su campaña y lo contrapone a la motosierra de Javier Milei. El candidato también visitó Belo Horizonte este martes, capital de Minas Gerais, en la primera gira por el interior del país desde el inicio de la campaña el domingo, donde también cuestionó la política tributaria del presidente Lula da Silva y prometió reducir la carga impositiva sobre las empresas.
En particular, criticó un impuesto del 25% que, según afirmó, afecta a equipamientos destinados a la instalación de centros de datos en Brasil y sostuvo que su eliminación sería necesaria para atraer inversiones estadounidenses. "Eso inviabiliza la inversión", aseguró a la par una búsqueda de estimular las inversiones extranjeras.
El candidato también planteó un endurecimiento de la política de seguridad pública y expresó su respaldo a la decisión estadounidense de calificar como "narcoterroristas" a las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV), con fuerte presencia en Río de Janeiro, y Primer Comando de la Capital (PCC), originario de San Pablo.
"Vamos a clasificar como narcoterroristas, sin ninguna duda, y a crear 500.000 lugares en las cárceles", aseguró como algunos detalles de su política de seguridad. A la par, sostuvo que busca "duplicar el número de presidios federales, pasando a diez". En materia de política exterior, Bolsonaro reiteró su cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo recibió en la Casa Blanca a finales de mayo, y cuestionó la relación del Gobierno de Lula con Washington.
El candidato aseguró que, si asume la Presidencia el 5 de enero de 2027, revisará la política de Brasil hacia EEUU y buscará fortalecer los vínculos bilaterales.
Ámbito
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