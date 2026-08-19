Flávio Bolsonaro prometió aplicar un "tijeretazo" al gasto público en Brasil y atraer empresas de EEUU

El candidato a presidente y senador del Partido Liberal (PL) en Brasil Flávio Bolsonaro prometió aplicar un "tijeretazo" al gasto público y atraer empresas de EEUU como una de sus propuestas de campaña de cara a los comicios que se celebran en octubre.

"El primer día del Gobierno vamos a comenzar con el tijeretazo. Lula tiene 39 ministerios, nosotros vamos a acabar con varios", afirmó Bolsonaro durante una entrevista concedida este martes.

Allí mismo aseguró que buscará reducir la burocracia mediante el uso de tecnología y recuperar el esquema de 23 ministerios que, según dijo, existía durante el Gobierno de su padre, Jair Bolsonaro.

El senador del PL convirtió el "tijeretazo" en uno de los símbolos de su campaña y lo contrapone a la motosierra de Javier Milei. El candidato también visitó Belo Horizonte este martes, capital de Minas Gerais, en la primera gira por el interior del país desde el inicio de la campaña el domingo, donde también cuestionó la política tributaria del presidente Lula da Silva y prometió reducir la carga impositiva sobre las empresas.