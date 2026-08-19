Estados Unidos sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y contra el abogado litigante principal de la Fiscalía, Abdoulaye Seye, en una nueva escalada del enfrentamiento entre Washington y el tribunal con sede en La Haya.

La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó a ambos funcionarios de participar en actuaciones destinadas a investigar, detener o procesar a ciudadanos de países que no reconocen la jurisdicción de la CPI, entre ellos Estados Unidos e Israel.

Las sanciones implican restricciones financieras y el bloqueo de bienes que puedan encontrarse bajo jurisdicción estadounidense. La decisión se enmarca en la política de la administración Trump contra las investigaciones de la CPI relacionadas con ciudadanos estadounidenses y autoridades israelíes.

El conflicto se profundizó a partir de las actuaciones del tribunal vinculadas a la guerra en Gaza y las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes. Estados Unidos, que no integra el Estatuto de Roma, rechaza que la Corte pueda ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos o los de otros países que tampoco forman parte del tratado.