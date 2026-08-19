Salvador Mazza: detuvieron a un alumno que ingresó con una escopeta a una escuela primaria

Un adolescente fue detenido este martes en Salvador Mazza, departamento General José de San Martín, después de ingresar con una escopeta al Centro Educativo “La Huerta”, donde funcionan los niveles primario y secundario.

Según informó TartagalPlay, el joven fue captado por las cámaras de seguridad cuando entraba armado a un aula en la que se dictaban clases de segundo grado.

El alumno concurre al nivel secundario de la misma institución y, tras la alerta, efectivos de la Policía de Salta desplegaron un operativo que terminó con su aprehensión y el secuestro del arma.

Por el momento no trascendieron las motivaciones del adolescente ni qué medidas adoptarán las autoridades educativas frente a lo ocurrido.