Millones bajo la lupa en General Ballivián: Auditoría cuestionó compras y contrataciones

La Auditoría General de la Provincia de Salta detectó que la Municipalidad de General Ballivián realizó contrataciones durante 2020 sin aplicar la Ley Provincial 8072, que establece las reglas que deben respetar los organismos públicos al comprar bienes, contratar servicios o ejecutar obras.

El cuestionamiento va más allá de un incumplimiento administrativo. Según el organismo de control, al no utilizar el procedimiento obligatorio no quedaron garantizadas condiciones básicas de las compras públicas, como la competencia entre proveedores, la transparencia, la publicidad de las contrataciones y la igualdad de oportunidades para quienes podían ofrecer bienes o servicios al municipio.

Compras y gastos quedaron bajo la lupa

Entre los gastos analizados por los auditores aparecen aproximadamente $2,45 millones en combustibles y lubricantes, $1,8 millones en repuestos y accesorios, $731 mil en productos químicos y medicinales y $1,4 millones en honorarios, entre otros conceptos. Los montos corresponden al ejercicio 2020, período que estuvo bajo examen.

El problema detectado no significa necesariamente que esos bienes o servicios no hayan existido ni que todo ese dinero haya sido utilizado irregularmente. Lo que cuestiona la Auditoría es la forma en que se realizaron las contrataciones, al determinar que no se aplicaron las reglas provinciales exigidas para garantizar controles y transparencia.

La Auditoría también cuestionó las cuentas del municipio

Las observaciones alcanzaron además la información financiera presentada por General Ballivián. El organismo concluyó que tanto el Estado de Situación del Tesoro como el Estado de la Deuda Pública no reflejaban razonablemente la situación municipal en los aspectos analizados. Lo que significa que los auditores encontraron problemas suficientemente importantes como para considerar que esos documentos no permitían mostrar de manera adecuada cuánto tenía disponible el municipio, cuáles eran sus obligaciones y cuál era su situación financiera real.

A esto se sumó otra dificultad: la Municipalidad no presentó el Estado de Situación de los Bienes, uno de los documentos que debía integrar la Cuenta General. La ausencia de esa información impidió a los auditores completar esa parte del control, según se señaló en el informe publicado.

El Concejo Deliberante deberá tratar las observaciones

El resultado final fue contundente. La Auditoría General aconsejó al Concejo Deliberante de General Ballivián observar la Cuenta General del Ejercicio 2020. En términos sencillos, el organismo de control no recomendó aprobar las cuentas municipales tal como fueron presentadas y trasladó las conclusiones al cuerpo legislativo local para su tratamiento.