Llegaron a Salta por trabajo y terminaron en la calle por falsas ofertas laborales

Desde Asistencia Crítica advirtieron que personas de otros municipios y provincias llegan a la capital atraídas por supuestas oportunidades laborales y terminan sin empleo, dinero ni alojamiento.
Salta19/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Personas que llegan a Salta en busca de trabajo terminan recurriendo al Hogar de Noche después de descubrir que la oportunidad laboral por la que viajaron no existía o no era lo que les habían prometido.

La directora de Asistencia Crítica de la Provincia, Luz Arévalo, explicó en Pelo y Barba por Aries que esta situación se repite con personas de otros municipios y de otras provincias.

Según señaló, muchas llegan a la capital con la expectativa de mejorar sus ingresos y, una vez aquí, descubren que no hay tal trabajo. Sin dinero para regresar ni recursos para pagar una habitación, terminan temporalmente en situación de calle.

19504-el-gobierno-de-salta-habilita-el-hogar-de-noche-para-asistir-a-personas-en-situacion-de-calleCierra el Hogar de Noche el 4 de septiembre: recibe en promedio 65 personas por día

Arévalo agregó que otro grupo está compuesto por personas que sí tenían empleo e ingresos, pero los perdieron y ya no pudieron sostener un alquiler.

El Hogar de Noche funciona como respuesta para esas situaciones durante los meses de mayor frío y recibe decenas de personas cada jornada.

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