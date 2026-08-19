Llegaron a Salta por trabajo y terminaron en la calle por falsas ofertas laborales

Personas que llegan a Salta en busca de trabajo terminan recurriendo al Hogar de Noche después de descubrir que la oportunidad laboral por la que viajaron no existía o no era lo que les habían prometido.

La directora de Asistencia Crítica de la Provincia, Luz Arévalo, explicó en Pelo y Barba por Aries que esta situación se repite con personas de otros municipios y de otras provincias.

Según señaló, muchas llegan a la capital con la expectativa de mejorar sus ingresos y, una vez aquí, descubren que no hay tal trabajo. Sin dinero para regresar ni recursos para pagar una habitación, terminan temporalmente en situación de calle.

Arévalo agregó que otro grupo está compuesto por personas que sí tenían empleo e ingresos, pero los perdieron y ya no pudieron sostener un alquiler.

El Hogar de Noche funciona como respuesta para esas situaciones durante los meses de mayor frío y recibe decenas de personas cada jornada.