La cantidad de empresas empleadoras del sector privado sigue en retroceso y alcanzó en mayo su nivel más bajo de la serie 2023-2026. Según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el pasado mes de mayo se registraron 477.463 firmas con al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo, lo que implica una caída del 3,3% interanual frente al mismo período del año anterior.
Cayó 3,3% interanual la cantidad de empresas empleadoras
Economía17/08/2026
En mayo, el número de compañías en el sector formal fue de 477.463, lo que implica una baja de 16.422 firmas frente al mismo período del año anterior.
En términos absolutos, equivale a 16.422 empresas menos que en mayo de 2025. A su vez, el dato que adquiere mayor relevancia es la persistencia de la tendencia: con el resultado de mayo, ya son 27 meses consecutivos de descensos interanuales, de acuerdo a un reciente informe de la Consultora Politikon Chaco.
Además, el ritmo de deterioro se acelera desde septiembre de 2025. La baja del 3,3% registrada en mayo representa, de acuerdo con la serie relevada, la mayor caída interanual de todo el período.
El fenómeno implica un achicamiento sostenido de la base de empresas privadas que participan formalmente del mercado laboral. En efecto, la comparación con el inicio de la actual gestión nacional muestra una magnitud todavía mayor, ya que frente a noviembre de 2023, el mes previo al comienzo del Gobierno, existen 30.385 empresas empleadoras menos, equivalente a una contracción del 6%.
Industria y comercio, entre los sectores más afectados
El retroceso atraviesa a prácticamente todos los grandes sectores de actividad. La industria manufacturera registró una caída del 5,5% interanual, con 2.639 empresas menos, mientras que el comercio mostró una baja del 4,4%, equivalente a 6.490 firmas.
También retrocedieron el agro, con una disminución del 2,6% y 1.361 empresas menos, y la construcción, que cayó 2,3%, con una pérdida de 456 empleadores. El resto de las actividades agrupadas mostró una contracción del 2,4%, equivalente a 5.476 firmas.
La comparativa contra noviembre de 2023 permite observar que el deterioro tampoco se limita a un único sector. Desde entonces, la construcción acumula la mayor caída relativa, del 9,3%, seguida por la industria manufacturera, con un retroceso del 8,1%, y el comercio, con una baja del 5,6%.
Neuquén escapó de la tendencia
La pérdida de empresas empleadoras también tiene un fuerte alcance territorial. En mayo, de las 24 jurisdicciones relevadas, Neuquén fue la única que mostró un crecimiento interanual, aunque marginal: tan solo 13 empresas más, equivalente a una suba del 0,1%.
En el extremo opuesto aparece La Rioja, con una caída del 16,1%, mientras que también registraron retrocesos significativos Misiones (-8,9%), Tierra del Fuego (-8,2%), Catamarca (-7,6%) y Santa Cruz (-6,7%).
Por volumen, la mayor pérdida se concentró en los distritos con mayor cantidad de empresas. Buenos Aires perdió 4.786 empleadores, Córdoba 2.664, CABA 1.704 y Santa Fe 1.509. En conjunto, estas cuatro jurisdicciones concentran el 78% del total de empresas empleadoras del país, por lo que su evolución tiene un peso determinante sobre el resultado nacional.
La pérdida es todavía más pronunciada cuando se toma como referencia noviembre de 2023: Buenos Aires acumula una de 8.076 empresas, Córdoba de 4.796, CABA de 3.184 y Santa Fe de 3.043.
El dato marca así una de las caras menos visibles de la evolución del mercado laboral, no solo importa cuántos puestos de trabajo existen, sino también cuántas empresas permanecen activas como empleadoras formales.
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