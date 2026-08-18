El Gobierno respondió a las acusaciones por los fondos para obras viales

El vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió este martes en una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada sobre los fondos recibidos del impuesto a los combustibles. En las últimas semanas, el Ejecutivo recibió fuertes cuestionamientos acerca del destino del dinero, dado que, si bien está destinado a obras de infraestructura viales, todavía no se ejecutó ninguna.

“No se están malversando los fondos, no hay ningún delito”, respondió. Aseguró además que el Ministerio de Economía dispuso de los fondos para “inversiones” y evitar que pierdan valor.

El vocero presidencial fue cuestionado acerca de las acusaciones contra el Gobierno por el destino de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) y negó que exista una maniobra irregular. “No se están malversando los fondos, no hay ningún delito”, sostuvo. En ese sentido, defendió el criterio utilizado por el Ministerio de Economía para administrar los recursos.

Es que, de acuerdo con el Presupuesto, el dinero proveniente del impuesto a los combustibles, se destinaría a obras de infraestructura. Sin embargo, pese a que en los primeros siete meses del año acumuló un aumento del 20,5%, no se concretaron las obras.

Ravier sostuvo que el Gobierno respeta el Presupuesto y las partidas destinadas a las rutas nacionales, y rechazó que el dinero que no se utiliza directamente en obras sea desviado. Según explicó, esos recursos permanecen invertidos con el objetivo de preservar su valor. “El resto del dinero no se desvía a ningún lado”, se limitó a decir.

En la misma línea, el vocero respaldó la explicación brindada previamente por el ministro Luis Caputo. “No se están malversando los fondos, no hay ningún delito. El propio ministro Caputo respondió sobre este tema recientemente”, sostuvo. “Se respeta el presupuesto donde se asignan las partidas destinadas a las rutas nacionales. El resto del dinero no se desvía a ningún lado, respecto de todas las especulaciones que se pueden decir, está invertido para que no se pierda valor”, insistió.

Por otra parte, ante la consulta sobre el 2027 electoral, el funcionario aseguró que el Gobierno se ve “reelecto”, y que apuntan a mantener el rumbo de las políticas encaradas, con la motosierra como símbolo. “No vemos razones por las que cambiar este modelo”, dijo.

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