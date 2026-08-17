El riesgo país tocó un máximo en dos meses y quedó más cerca de los 500 puntos

Las bolsas en los Estados Unidos operaron con volatilidad y con un cierre en sus precios mínimos de la sesión, mientras que en la plaza financiera argentina no se registraron negocios por el feriado que conmemoró el aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Las acciones en Wall Street culminaron la operatoria con mayoría de bajas, dada la desconfianza inversora por la tensión recurrente en torno a Oriente Medio, la suba del petróleo y también la escalada de las tasas de la deuda norteamericana, en este último caso, en máximos de dos décadas. El panel tecnológico Nasdaq de Nueva York perdió 0,3%, y el Dow Jones de Industriales y el promedio S&P 500 terminaron 0,5% negativos.

Los bonos soberanos en dólares de Argentina operados en Wall Street exhibieron una baja del 0,6% en promedio. Según datos de Reuters, el Global 2030 (GD30) cayó 0,3%; el Global 2038 (GD38) cedió 0,6%, y el Global 2035 (GD35) restó 0,8 por ciento.

En el mismo sentido, el riesgo país argentino se ubicó otra vez cerca de los 500 puntos básicos. El indicador de JP Morgan, que mide la brecha de tasas respecto de los bonos del Tesoro de los EE.UU., avanzó 15 unidades para Argentina, en los 489 puntos básicos, un máximo desde el 10 de junio.

Los bonos hard dollar -Bonares y Globales- anotan durante agosto una pérdida promedio de 3%, mientras que el riesgo país experimentó un ascenso de más de 50 puntos básicos en el período.

La cautela financiera también impactó sobre los bonos norteamericanos -dado el nivel de déficit fiscal de la administración central-, que cayeron en precio y cuya rentabilidad -que se mueve en sentido contrario- se elevó a su punto más alto en dos décadas. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se situó en 4,72% anual, mientras que el tramo a cinco años rondó 4,38% y los plazos más largos a 20 y 30 años se ubicaron cerca del 5,31 por ciento.

Destacó en ese entorno adverso una recuperación para las acciones argentinas del sector petrolero. Una nueva suba en el precio del crudo mejora las cifras de los títulos ligados al sector energía.

Para las acciones de Vista Energy el mercado contó este lunes con un firme fundamento para la compra, pues en las últimas horas se conoció que Thiel Macro LLC, el fondo del empresario tecnológico Peter Thiel, sumó una participación de 76 millones de dólares en la petrolera privada, con foco en la producción de hidrocarburos no convencionales en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. El dato surgió del formulario 13F que el fondo presentó ante la SEC (sigla en inglés de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos).

Los analistas de Rava Bursátil destacaron además que “YPF solicitó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para un proyecto de gasoducto de USD 51.000 millones”.

“Los activos domésticos continúan en los últimos tiempos más ajenos al mayor apetito por riesgo del norte, dentro de un comportamiento también más desafiante para emergentes, aunque con condimentos idiosincráticos que han venido de manera creciente frenando las apuestas previas”, comentó el economista Gustavo Ber.

“Ocurre que el riesgo político viene pesando, tanto por el deterioro en los índices de confianza como por la incertidumbre por el desenlace de las negociaciones con aliados que recién van arrancando, y resultan claves también para poder aprobar iniciativas en el Congreso. Desde lo económico, las miradas vienen posándose cada vez más sobre la ‘micro’, en particular de aquellos sectores más rezagados, ya que condiciona la actividad, el consumo y el humor social”, añadió el titular del Estudio Ber.

En otras noticias del sector tecnológico, el último juicio de Meta (-3,5%) por adicción a las redes sociales comienza el martes en Oakland, California. Un grupo de 29 fiscales generales estatales ha demandado al gigante de las redes sociales alegando que desarrolló sus servicios deliberadamente para mantener a los niños conectados el mayor tiempo posible y que les causó daños psicológicos. Entre las alzas sobresalieron SanDisk (+7,3%) y SpaceX (+4,5%).

Los precios del petróleo crudo subieron cerca de 3% este lunes debido a la falta de avances en los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto de Oriente Medio, aunque la ausencia de interrupciones importantes en el suministro limitaba las alzas.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte ganaron 2,9%, a USD 91,09 el barril para entregar en octubre. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos mejoraron 3,1%, a USD 82,94 el barril para septiembre.

Además, el petróleo conserva un ascenso de 24% desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio el 28 de febrero de este año. En 2026 el petróleo se encarece un 49,7%, desde los USD 60,85 del 31 de diciembre.

“El mercado se encuentra entre el riesgo geopolítico que actúa como el principal catalizador de volatilidad a corto plazo, encareciendo la energía y complicando la lucha contra la inflación. Para las próximas sesiones, la atención estará centrada en el desarrollo de las negociaciones de paz en Oriente Medio, la efectividad del flujo petrolero en Ormuz, la evolución de las tensiones comerciales con la fecha límite arancelaria de Canadá y la confirmada visita de Xi Jinping a Estados Unidos, junto con la información que se conozca de las Actas de la Fed esta semana”, evaluó Laura Torres, directora de Inversión en IMB Capital Quants.

“Si el crudo mantiene su escalada por encima de los 90 dólares en el Brent por más tiempo, la presión al alza en los rendimientos de los bonos continuará, lo que podría limitar el espacio de valorización de las acciones e imponer un tono de cautela operativa dominado por la rotación hacia cobertura en energía y activos refugio”, advirtió Torres.

Infobae