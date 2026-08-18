Cerimedo, preso en Bolivia: el exasesor de Milei habría tenido un “problema sentimental” con una mujer atacada

El exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, después de que dos hombres atacaron a balazos a la activista Nadia Beller, que estaba vinculada con él. La Policía boliviana informó hoy que Cerimedo y Beller habrían tenido un “problema sentimental” en los últimos días y que se ordenó detenerlo luego de que abordó un avión.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó a la prensa que “días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo” y que lo arrestaron antes de que dejara Bolivia. “Teníamos la información de que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, entonces desplegamos nuestro personal de aeropuerto, que procedió al arresto”, precisó.

Dijo además que ahora Cerimedo está detenido “en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a la espera de que se le tome declaración informativa”. De esa audiencia participarán el fiscal y su abogado defensor.

Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, según las pruebas reunidas hasta el momento. Ellos llegaron vestidos como repartidores de delivery, en una moto robada. Interceptaron a la mujer: uno le disparó a Beller y el otro le sustrajo su cartera y su celular. Luego, se fueron en una moto diferente de aquella en la que habían llegado. Todo eso quedó registrado en la cámara de seguridad.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, sostuvo hoy, en una declaración pública, que, pese a que Cerimedo es asesor personal del presidente Rodrigo Paz, debe ser investigado como cualquier otra persona y afirmó que en estos momentos es el principal acusado del ataque a Beller. Lara está enfrentado con Paz.

El comandante Gómez dijo hoy: “Cerimedo está arrestado. Estamos viendo si tuvo algún tipo de participación. En la investigación se confirmarán o descartarán las hipótesis que estamos manejando”. E insistió: “Hay varias hipótesis. La primera es que habría tenido algún problema de carácter sentimental con el señor Cerimedo”.

Beller está internada y “fue sometida a una intervención quirúrgica”, informó el policía. Por el momento, no lograron encontrar el aparato telefónico de ella. “Ellos [los atacantes] le sustrajeron el celular y la cartera”, afirmó.

Quién es Cerimedo

Cerimedo es consultor político y fue asesor de Milei. Fundó La Derecha Diario (LDD), medio de comunicación afín al gobierno libertario que el Presidente retuitea asiduamente (durante la mañana de hoy retuiteó cinco de sus posteos). Hasta al menos marzo pasado, Cerimedo seguía siendo uno de los dueños de LDD.

Además, es el CEO de Numen Publicidad. Actualmente no tiene ningún cargo oficial en la gestión de La Libertad Avanza, según informaron fuentes oficiales. “Estaba hace tiempo distanciado de Milei”, dijeron desde la Casa Rosada.

El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado. Llegó a integrar la mesa chica de Milei.

En una entrevista, reconoció que hace “campañas negativas”, es decir, “suministrar información real que el candidato rival no quiere que se conozca”.

También participó en otras campañas presidenciales, como la de Jair Bolsonaro en Brasil y la del actual presidente boliviano, hoy aliado de Milei.

El año pasado, Cerimedo declaró ante la Justicia como testigo en la causa en la que se investiga al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo por presuntas coimas.

En su declaración, Cedrimedo dijo que Spagnuolo, que era amigo suyo, le había hablado de un supuesto circuito de compra de medicamentos en el que se pagaban coimas que terminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

Agregó, además, que fueron varias conversaciones, a lo largo de 2024, sobre situaciones relacionadas con retornos o pagos indebidos en la Andis.

La declaración fue clave porque introdujo en la causa la noticia de los supuestos sobornos por una vía independiente de los audios de Spagnuolo que aludían a coimas, cuya validez como prueba está cuestionada.

La Nación