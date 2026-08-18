Milei reúne a su mesa política para ajustar el rumbo legislativo

El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su mesa política después de los últimos tropiezos legislativos, con el objetivo de revisar la marcha de la gestión y redefinir la estrategia en el Congreso.

Uno de los principales temas será el armado parlamentario. El oficialismo realizará un nuevo conteo de votos y analizará cómo avanzar con sus proyectos prioritarios tras el reciente fracaso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

También se revisará el funcionamiento de distintas áreas del Ejecutivo. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, iba a participar de esta reunión, pero su exposición fue reprogramada para el 25 de agosto. Entre los convocados figuran Karina Milei, Diego Santilli, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Luis Caputo y otros referentes del oficialismo.