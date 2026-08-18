Randazzo, ante los jueces: declara como testigo en la Causa Cuadernos

Florencio Randazzo declarará este martes desde las 8.30 como testigo en el juicio oral por la denominada Causa Cuadernos, uno de los procesos judiciales de mayor impacto político de los últimos años.

El exministro fue convocado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 por los cargos que ocupó durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Entre 2007 y 2015 estuvo al frente del Ministerio del Interior y, posteriormente, del Ministerio del Interior y Transporte.

El juicio investiga un presunto esquema de sobornos vinculado a la obra pública y otros sectores, con exfuncionarios y empresarios entre los acusados. Randazzo se suma así a una nueva ronda de testimoniales dentro de una causa que tiene entre sus principales imputados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.