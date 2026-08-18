Nuevo decreto: será secreto el traslado al exterior de material militar argentino

El Gobierno nacional declaró secreto militar el traslado al exterior de material vinculado al sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 735/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La reserva alcanza a aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento, además de otros componentes que deban salir del país para tareas de mantenimiento, actualización o intervenciones técnicas. El Ejecutivo fundamentó la decisión en el carácter sensible de esta información para la defensa nacional.

La medida se enmarca en el proceso de incorporación de los 24 aviones F-16 comprados a Dinamarca y amplía el régimen de reserva que ya alcanzaba distintos aspectos de la operación. La Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares será la encargada de instrumentar las disposiciones previstas en el decreto.