Karina Milei lidera la organización de la visita papal de noviembre

La secretaria general de la Presidencia reunirá este martes en Casa Rosada a funcionarios nacionales, autoridades porteñas y representantes de la Iglesia. El objetivo será comenzar a definir seguridad, logística y recorridos.
Política18/08/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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Karina Milei encabezará este martes a las 17 en la Casa Rosada la primera reunión formal para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista inicialmente entre el 8 y el 11 de noviembre.

Del encuentro participarán funcionarios nacionales vinculados a seguridad y logística, representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades de la Iglesia Católica. Entre ellos estarán el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Matías Taricco, y Máximo Jurcinovic, responsable de Comunicación de la institución.

La reunión buscará avanzar sobre el recibimiento del Pontífice, sus traslados, los operativos de seguridad y los lugares que integrarán la agenda. Entre las alternativas aparecen actividades en la Ciudad de Buenos Aires, una posible visita a la Basílica de Luján y una escala en Córdoba. La llegada de León XIV sería la primera visita de un Papa a la Argentina desde Juan Pablo II, en 1987.

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