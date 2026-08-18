Karina Milei lidera la organización de la visita papal de noviembre

Karina Milei encabezará este martes a las 17 en la Casa Rosada la primera reunión formal para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista inicialmente entre el 8 y el 11 de noviembre.

Del encuentro participarán funcionarios nacionales vinculados a seguridad y logística, representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades de la Iglesia Católica. Entre ellos estarán el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Matías Taricco, y Máximo Jurcinovic, responsable de Comunicación de la institución.

La reunión buscará avanzar sobre el recibimiento del Pontífice, sus traslados, los operativos de seguridad y los lugares que integrarán la agenda. Entre las alternativas aparecen actividades en la Ciudad de Buenos Aires, una posible visita a la Basílica de Luján y una escala en Córdoba. La llegada de León XIV sería la primera visita de un Papa a la Argentina desde Juan Pablo II, en 1987.