De Vido y López, ante una semana decisiva en la Causa Sueños Compartidos

La Causa Sueños Compartidos entra esta semana en una etapa decisiva con los alegatos de las defensas de algunos de los principales acusados, entre ellos Julio De Vido, José López y Sergio y Pablo Schoklender.

El juicio investiga un presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según la acusación, las maniobras habrían involucrado más de 206 millones de pesos entre 2005 y 2011.

La Fiscalía ya solicitó penas de seis años de prisión para De Vido, López, Abel Fatala y los hermanos Schoklender. Una vez finalizados los alegatos de las defensas, el Tribunal Oral Federal N°5 avanzará hacia las últimas instancias antes de dictar veredicto.