De Vido y López, ante una semana decisiva en la Causa Sueños Compartidos

El Tribunal Oral Federal N°5 continuará con las exposiciones de los abogados de Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender. La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión.
Política18/08/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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La Causa Sueños Compartidos entra esta semana en una etapa decisiva con los alegatos de las defensas de algunos de los principales acusados, entre ellos Julio De Vido, José López y Sergio y Pablo Schoklender.

El juicio investiga un presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según la acusación, las maniobras habrían involucrado más de 206 millones de pesos entre 2005 y 2011.

La Fiscalía ya solicitó penas de seis años de prisión para De Vido, López, Abel Fatala y los hermanos Schoklender. Una vez finalizados los alegatos de las defensas, el Tribunal Oral Federal N°5 avanzará hacia las últimas instancias antes de dictar veredicto.

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