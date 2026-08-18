Frío y lluvia en Salta: así estará el tiempo este martes

El martes 18 de agosto llega frío y lluvioso a la ciudad de Salta, con precipitaciones previstas durante gran parte de la jornada y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 11°C.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 7°C, por lo que el abrigo y el paraguas serán necesarios desde las primeras horas.

Las condiciones se mantendrán durante la tarde. El organismo anticipa lluvias aisladas, nuevamente con probabilidades de entre el 40% y el 70%, mientras la temperatura alcanzará el punto más alto del día: 11°C.

Hacia la noche podría comenzar a mejorar lentamente el tiempo. Continuarán las chances de lluvias aisladas, aunque la probabilidad descenderá a entre 10% y 40%. Para ese momento se esperan alrededor de 8°C.

El frío continuará durante los próximos días. Para el miércoles se pronostican 5°C de mínima y 13°C de máxima, mientras que el jueves la temperatura comenzaría a recuperarse, con 4°C de mínima y 20°C de máxima.

La mejora más marcada llegaría hacia el viernes, cuando la máxima podría alcanzar los 23°C. Después de un martes dominado por el frío y la lluvia, Salta comenzaría así una recuperación gradual de las temperaturas.