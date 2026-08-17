Trump amenazó con bombardear Omán si llega a un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si el país del Golfo Pérsico interfiere en los esfuerzos de Washington para alcanzar un acuerdo con Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

La advertencia fue realizada durante una entrevista telefónica con Fox News, en momentos en que Omán mantiene conversaciones con Teherán para alcanzar un entendimiento sobre la circulación de barcos por una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La amenaza representa una nueva escalada en la posición de Washington y suma presión sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, cuyo plazo previsto para avanzar hacia un acuerdo llegó a su fin sin un entendimiento definitivo.

El mandatario estadounidense dejó en claro que no está dispuesto a aceptar que otros países obstaculicen sus objetivos sobre el estrecho de Ormuz.Trump sostiene que la presión sobre Irán debe mantenerse hasta que Teherán acepte las condiciones planteadas por Washington. Entre sus principales exigencias se encuentra impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

En paralelo, el mandatario afirmó que Estados Unidos mantiene contactos indirectos con sectores iraníes y aseguró que no tiene apuro por cerrar un acuerdo.