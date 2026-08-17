El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si el país del Golfo Pérsico interfiere en los esfuerzos de Washington para alcanzar un acuerdo con Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz.
Trump amenazó con bombardear Omán si llega a un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz
El Mundo17/08/2026
El presidente de Estados Unidos endureció su discurso contra Omán en medio de las negociaciones sobre el estratégico paso.
La advertencia fue realizada durante una entrevista telefónica con Fox News, en momentos en que Omán mantiene conversaciones con Teherán para alcanzar un entendimiento sobre la circulación de barcos por una de las rutas marítimas más importantes del mundo.
La amenaza representa una nueva escalada en la posición de Washington y suma presión sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, cuyo plazo previsto para avanzar hacia un acuerdo llegó a su fin sin un entendimiento definitivo.
El mandatario estadounidense dejó en claro que no está dispuesto a aceptar que otros países obstaculicen sus objetivos sobre el estrecho de Ormuz.Trump sostiene que la presión sobre Irán debe mantenerse hasta que Teherán acepte las condiciones planteadas por Washington. Entre sus principales exigencias se encuentra impedir que Irán desarrolle armas nucleares.
En paralelo, el mandatario afirmó que Estados Unidos mantiene contactos indirectos con sectores iraníes y aseguró que no tiene apuro por cerrar un acuerdo.
La tensión se produce después de meses de conflicto y mientras la situación en Ormuz continúa siendo uno de los principales puntos de disputa entre Washington y Teherán.
Las declaraciones de Trump coinciden con el avance de las conversaciones entre Omán e Irán para establecer un mecanismo que permita administrar el tránsito marítimo por el estrecho.
Según los últimos reportes, ambos países están cerca de finalizar un acuerdo conjunto que contemplaría rutas diferenciadas para la navegación y permitiría recuperar progresivamente el tránsito comercial por la zona.
El estrecho de Ormuz es estratégico para el comercio mundial porque concentra una parte fundamental del transporte marítimo de petróleo y gas. Cualquier interrupción prolongada de la navegación puede generar un fuerte impacto sobre los precios internacionales de la energía y sobre las cadenas globales de abastecimiento.
Irán también elevó la tensión y amenaza con escalar el conflicto
Mientras Washington presiona para controlar el tránsito por Ormuz, Irán advirtió que podría pasar de una postura defensiva a una ofensiva si fracasan los esfuerzos diplomáticos.
Un funcionario iraní señaló que Teherán está dispuesto a adoptar medidas militares si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval y no cumple con los compromisos del acuerdo alcanzado previamente.
La situación deja al estrecho de Ormuz nuevamente en el centro de la disputa. Por un lado, Washington busca garantizar la apertura de la vía marítima bajo sus propias condiciones; por otro, Irán sostiene que tiene derecho a intervenir en la administración del tránsito.
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