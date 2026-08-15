Boca visita a Platense con cambios por la seguidilla de partidos

Boca visitará este sábado a Platense desde las 21.15, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López y podrá verse por ESPN Premium.

De acuerdo con TyC Sports, Rodolfo Arruabarrena analiza modificar algunos nombres por la seguidilla de encuentros y la serie ante Recoleta por la Copa Sudamericana. Dylan Gorosito podría reemplazar a Leandro Lozano y Marco Pellegrino aparece como alternativa por Ayrton Costa.

El mediocampo con Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar se mantendría, mientras que en ataque existen dudas entre Leonel Flores, Sebastián Villa y la posibilidad de sumar un cuarto volante. Miguel Merentiel seguiría como referencia ofensiva.