Diez personas fueron demoradas durante un operativo en el canal Esteco

Diez personas fueron demoradas este viernes por infracciones contravencionales durante un operativo realizado en el canal Esteco, en la ciudad de Salta. El procedimiento se desarrolló de manera conjunta entre la Policía y personal municipal.

Mientras se realizaban tareas de limpieza, descacharrado y retiro de elementos acumulados, efectivos del Distrito de Prevención N°1 llevaron adelante controles preventivos e identificaron a las personas que se encontraban en el sector, particularmente a quienes pernoctaban allí.

Como resultado de los controles, diez personas fueron demoradas por distintas infracciones contravencionales. Las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la autoridad competente.

En paralelo, los equipos municipales avanzaron con el despeje y acondicionamiento de distintos sectores del canal, con el retiro de residuos y otros elementos acumulados en el espacio público.

El procedimiento contó con la intervención del Distrito de Prevención N°1 de la Policía y de la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad.