Oficializan el público visitante para el clásico entre Central Norte y Gimnasia y Tiro

El clásico salteño tendrá público de ambas parcialidades. La Policía de la Provincia oficializará este miércoles la autorización para que los hinchas de Gimnasia y Tiro puedan asistir al encuentro frente a Central Norte, que se disputará el domingo desde las 17 en el estadio Martearena.

La decisión se tomó luego de las reuniones mantenidas durante las últimas horas entre autoridades del Ministerio de Seguridad, la Policía y dirigentes de Central Norte, club que había solicitado formalmente la presencia del público visitante.

Uno de los principales puntos analizados fue la organización del operativo y la distribución de las parcialidades dentro del estadio. De acuerdo con lo evaluado hasta el momento, los hinchas de Gimnasia y Tiro ocuparían la popular Norte del Martearena y también parte de un sector de platea, con accesos y recorridos diferenciados para evitar el contacto entre las dos hinchadas.

La medida adquiere especial relevancia por el contexto de las últimas semanas, luego de que se recrudecieran los enfrentamientos y las diferencias internas dentro de una de las facciones de la hinchada de Central Norte. Esta situación obligó a extremar los análisis de seguridad antes de autorizar nuevamente la presencia de público visitante.

Con la decisión prácticamente confirmada, ahora resta terminar de definir los detalles del operativo, la cantidad de efectivos afectados, los ingresos y egresos y el dispositivo previsto para el traslado y desconcentración de ambas parcialidades.

Un clásico con mucho en juego

El partido tendrá además una enorme importancia deportiva. Central Norte afrontará el clásico involucrado en la pelea por la permanencia en la Primera Nacional, mientras que Gimnasia y Tiro buscará quedarse con un triunfo que le permita seguir fortaleciendo su campaña.

El Martearena volverá a ser escenario de uno de los partidos más esperados del fútbol salteño. Esta vez, con una novedad que genera expectativa en ambas parcialidades: el clásico tendrá público visitante.