El único eclipse solar total de 2026 ocurre este miércoles

Este miércoles tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el único eclipse solar total de 2026, que recorrerá una amplia franja del hemisferio norte.

La totalidad será visible en sectores del Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña porción de Portugal. En gran parte de Europa, Canadá, el norte de Estados Unidos y el noroeste de África, en cambio, el eclipse podrá observarse de manera parcial.

Durante la fase total, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y cubrirá completamente el disco solar. Por algunos instantes, el cielo se oscurecerá y quedará visible la corona del Sol.

España, uno de los mejores lugares para observarlo

España será uno de los puntos destacados del recorrido. La fase parcial comenzará alrededor de las 19:30, mientras que la totalidad atravesará distintas zonas del país aproximadamente entre las 20:27 y las 20:32, dependiendo de la ubicación.

La franja de totalidad alcanzará ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. En Oviedo, por ejemplo, la oscuridad total se extenderá durante cerca de 1 minuto y 48 segundos.

Una de las características más llamativas será el horario. En buena parte de España, el eclipse total ocurrirá cerca del atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte.

Esto generará una imagen poco habitual: mientras el cielo se oscurezca por la totalidad, en sectores del horizonte todavía permanecerá la luminosidad propia del atardecer. El efecto es conocido popularmente como “doble crepúsculo”.

¿Se podrá ver desde Argentina?

El eclipse no será visible desde Argentina. Su recorrido y las zonas de visibilidad parcial se concentrarán principalmente en el hemisferio norte. Quienes quieran seguir el fenómeno desde el país deberán hacerlo mediante transmisiones en vivo de organismos y observatorios astronómicos.