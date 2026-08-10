Salta arranca la semana con frío: la máxima será de apenas 11°C

La ciudad de Salta comienza este lunes 10 de agosto con una mañana fría y cielo mayormente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista es de 4°C, mientras que la máxima llegará a 11°C.

A primera hora, el termómetro marcaba 4,6°C, con una humedad del 72% y viento del noreste a 12 km/h. El cielo se presentaba cubierto, aunque para el resto de la jornada no se esperan precipitaciones.

Durante la mañana se prevén alrededor de 5°C y hacia la tarde la temperatura alcanzará los 11°C. Por la noche volverá a descender hasta los 4°C, con cielo mayormente nublado.

¿Cómo seguirá la semana en Salta?

El frío comenzará a ceder desde el martes. El SMN anticipa 2°C de mínima y 15°C de máxima para mañana, mientras que el miércoles se esperan entre 4°C y 15°C.

El ascenso será más evidente desde el jueves, con máximas de 18°C, temperatura que se mantendría viernes y sábado. Para el domingo se anticipa una máxima de 19°C y una mínima de 7°C.