Detectaron hantavirus en un argentino que viajaba por Europa

Un ciudadano franco-argentino residente en Argentina fue diagnosticado con hantavirus de la cepa Andes durante un viaje por Europa y permanece bajo aislamiento y seguimiento sanitario junto a su familia en Galicia, España.

El caso fue detectado después de que el hombre presentara síntomas leves durante su paso por Francia. Posteriormente se confirmó que se trataba de la cepa Andes, una variante del virus que ha registrado transmisión entre personas en situaciones de contacto estrecho.

Tras conocerse el resultado, las autoridades sanitarias españolas activaron los protocolos correspondientes. El paciente actualmente se encuentra asintomático y bajo vigilancia, mientras que sus contactos más cercanos también son monitoreados de manera preventiva.

El episodio generó especial atención por tratarse de un caso importado de la cepa Andes. Sin embargo, las autoridades señalaron que no existen indicios de circulación comunitaria y descartaron, hasta el momento, un riesgo para la población general.

Francia y España mantienen además la coordinación epidemiológica para reconstruir el recorrido realizado por el paciente e identificar eventuales contactos durante su viaje.

El hantavirus se transmite principalmente por exposición a roedores infectados. La cepa Andes, presente en Sudamérica, presenta la particularidad de que también puede transmitirse entre personas, aunque ese mecanismo requiere generalmente un contacto estrecho y prolongado.