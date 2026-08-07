EE.UU. refuerza controles sobre el turismo de nacimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó nuevas órdenes ejecutivas para reforzar los controles contra el denominado “turismo de nacimiento”, una práctica por la cual mujeres extranjeras viajan al país para que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y accedan a la ciudadanía.

La medida instruye a las autoridades migratorias y consulares a endurecer la evaluación de visas y otros permisos de ingreso cuando existan indicios de que el objetivo principal del viaje sea dar a luz en Estados Unidos.

La administración Trump sostiene que este mecanismo es aprovechado por empresas y redes que ofrecen servicios a familias extranjeras interesadas en obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

Las nuevas disposiciones también prevén sanciones ante posibles casos de fraude migratorio y buscan establecer criterios más estrictos para identificar este tipo de viajes.

La decisión vuelve a poner en discusión el alcance de la ciudadanía por nacimiento, reconocida por la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense. Las nuevas órdenes llegan después de que la Corte Suprema rechazara un intento anterior de la administración para avanzar con restricciones más amplias.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes y especialistas anticiparon nuevas disputas judiciales, por lo que el alcance definitivo de las medidas dependerá de lo que resuelvan los tribunales.