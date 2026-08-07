Tiroteo escolar en Tailandia: ocho muertos y varios heridos

Un estudiante protagonizó este viernes un tiroteo en una escuela secundaria de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, que dejó al menos ocho muertos y numerosos heridos.

El ataque ocurrió en la escuela Debsirin Nonthaburi. Según los primeros reportes, el agresor era alumno del establecimiento y antes de dirigirse al colegio habría asesinado a sus dos abuelos en su domicilio.

Una vez dentro de la institución, el adolescente abrió fuego contra docentes y estudiantes. La Policía desplegó un amplio operativo, evacuó el establecimiento y acordonó la zona mientras los servicios de emergencia trasladaban a los heridos.

Las autoridades informaron que entre las víctimas hay docentes y alumnos. Los reportes preliminares también indicaron que el atacante murió, aunque la cifra total de fallecidos continuaba siendo actualizada durante las primeras horas posteriores al hecho.

La Policía inició una investigación para determinar cómo el estudiante obtuvo el arma y cuáles fueron los motivos del ataque. También se analizan testimonios y registros de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia.

El hecho volvió a generar conmoción en Tailandia y reabrió la discusión sobre el acceso a armas de fuego y la seguridad en los establecimientos educativos.