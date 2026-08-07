Milei impulsa una cumbre de líderes de derecha

El Gobierno nacional avanza en la organización de una cumbre de presidentes y líderes de centroderecha y derecha de América Latina que podría realizarse en Argentina antes de fin de año.

La iniciativa forma parte de la estrategia internacional del presidente Javier Milei para fortalecer vínculos con gobiernos políticamente afines y generar un nuevo ámbito de coordinación regional.

El proyecto tomó mayor impulso en las últimas semanas y la Casa Rosada busca reunir a mandatarios con posiciones similares en materia económica, seguridad, comercio y política exterior.

Entre los dirigentes que aparecen como potenciales participantes figuran los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; y Luis Abinader, de República Dominicana. Por el momento, no existe una convocatoria oficial.

La propuesta también apunta a reforzar el posicionamiento de Milei como uno de los referentes de la derecha latinoamericana, en un escenario marcado por las diferencias políticas con otros gobiernos de la región.

El nuevo espacio buscaría funcionar por fuera de organismos como el Mercosur y la Celac, aunque todavía resta definir su formato, los países participantes y los alcances concretos de la iniciativa.