Milei cerró un acuerdo automotor con Ecuador

Argentina y Ecuador firmaron un nuevo acuerdo comercial para ampliar el intercambio automotor y mejorar las condiciones de ingreso de vehículos y autopartes argentinas al mercado ecuatoriano.

El entendimiento fue alcanzado durante la visita oficial del presidente Javier Milei a Quito y establece un cupo recíproco de hasta 3.000 vehículos por año con preferencias arancelarias.

A partir del acuerdo, los vehículos alcanzados tendrán aranceles de entre el 0% y el 10%, mientras que más de 140 posiciones arancelarias correspondientes a autopartes, vehículos eléctricos e híbridos quedarán sin derechos de importación.

La medida se enmarca en la renovación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 59) y apunta a incrementar el comercio bilateral y facilitar el acceso de la producción argentina al mercado de Ecuador.

Desde la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y otros sectores de la cadena automotriz destacaron que las nuevas condiciones podrían ampliar las exportaciones de vehículos y autopartes argentinas y abrir nuevos mercados para la industria nacional.