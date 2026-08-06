Ley de Tierras: Sáenz destacó la resistencia de las provincias

El gobernador Gustavo Sáenz volvió a rechazar los cambios propuestos en la Ley de Tierras y aseguró que la postura firme de los mandatarios provinciales obligó al Gobierno nacional a revisar el proyecto.

Según explicó, el capítulo cuestionado buscaba flexibilizar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, pero no contaba con argumentos sólidos ni respaldo político suficiente.

Sáenz sostuvo que las provincias actuaron en defensa del territorio nacional y cuestionó que este tipo de iniciativas se elaboren desde Buenos Aires sin contemplar las diferencias entre las regiones.

También señaló que los gobernadores advirtieron que no acompañarían la ley mientras se mantuviera el capítulo referido a la extranjerización.

El mandatario aclaró que Salta acompaña la llegada de inversiones extranjeras cuando están vinculadas a proyectos productivos, empleo y desarrollo, pero rechazó cualquier medida que pueda afectar los intereses de la provincia.

Además, reclamó conocer si actualmente se cumple el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras antes de avanzar con una modificación de la legislación vigente.