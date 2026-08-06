Rusia intensificó los bombardeos sobre Ucrania

Rusia lanzó durante la madrugada un nuevo ataque masivo con misiles y drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania, en una de las ofensivas más intensas de las últimas semanas.

El bombardeo dejó víctimas fatales, decenas de heridos y daños en edificios residenciales e infraestructura estratégica. También provocó incendios y cortes en algunos servicios.

Según las autoridades ucranianas, las defensas antiaéreas lograron interceptar una parte de los proyectiles, aunque varios misiles balísticos impactaron en distintos puntos de la capital.

La ofensiva combinó drones Shahed, misiles de crucero y misiles balísticos, una estrategia utilizada para saturar los sistemas de defensa y aumentar las posibilidades de alcanzar los objetivos.

Mientras continúan las tareas de rescate y remoción de escombros, el presidente Volodímir Zelenski volvió a reclamar más baterías Patriot y apoyo militar de los países aliados.

El ataque se produce en medio de una nueva escalada del conflicto, con operaciones de largo alcance de ambos países sobre instalaciones militares y energéticas.