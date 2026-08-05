China sanciona a EEUU y frena la exportación de drones antes del viaje de Xi Jinping

El Ministerio de Comercio chino informó que impondrá sanciones a siete entidades estadounidenses, entre ellas compañías vinculadas a la biotecnología y al análisis de recursos. Además, estableció mayores controles para las exportaciones de drones hacia Estados Unidos, abrió una revisión de seguridad sobre equipos de oficina importados con software extranjero y suspendió parte de la cooperación bilateral en inspecciones y supervisión industrial.

Un portavoz del gobierno chino justificó las medidas al señalar que Beijing "no tuvo más remedio que tomar las contramedidas necesarias" tras las acciones adoptadas por Washington contra empresas de su país. También pidió a EEUU retirar las restricciones y trabajar para mantener una relación "constructiva y estable".

“China insta a Estados Unidos a que revoque de inmediato las medidas pertinentes, cese sus acciones erróneas y trabaje conjuntamente para mantener una relación constructiva y estable entre China y Estados Unidos”, afirmó el funcionario. El portavoz agregó que, si Washington continúa aplicando nuevas limitaciones contra intereses chinos, Beijing responderá con más acciones similares.

Nuevas sanciones elevan la tensión entre China y EEUU

Las nuevas medidas llegan después de una serie de decisiones tomadas por la administración de Trump, que en las últimas semanas restringió el ingreso de determinados robots avanzados y equipos de energía, sancionó a operadores marítimos chinos acusados de actividades relacionadas con combustible iraní e incluyó a más de 40 empresas chinas y dos universidades en listas de restricciones.