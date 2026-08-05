Pekín anunció nuevas medidas contra compañías de Estados Unidos y reforzó los controles sobre la venta de drones al país norteamericano, en respuesta a recientes restricciones impuestas por Washington a empresas chinas. La decisión aumenta la tensión entre ambas potencias a pocas semanas de una reunión prevista entre Xi Jinping y Donald Trump, mientras continúan las disputas por el dominio tecnológico y comercial.
China sanciona a EEUU y frena la exportación de drones antes del viaje de Xi Jinping
El Mundo05/08/2026
La decisión ocurre semanas antes del encuentro entre los mandatarios de ambas potencias, en medio de las tensiones por el liderazgo tecnológico.
El Ministerio de Comercio chino informó que impondrá sanciones a siete entidades estadounidenses, entre ellas compañías vinculadas a la biotecnología y al análisis de recursos. Además, estableció mayores controles para las exportaciones de drones hacia Estados Unidos, abrió una revisión de seguridad sobre equipos de oficina importados con software extranjero y suspendió parte de la cooperación bilateral en inspecciones y supervisión industrial.
Un portavoz del gobierno chino justificó las medidas al señalar que Beijing "no tuvo más remedio que tomar las contramedidas necesarias" tras las acciones adoptadas por Washington contra empresas de su país. También pidió a EEUU retirar las restricciones y trabajar para mantener una relación "constructiva y estable".
“China insta a Estados Unidos a que revoque de inmediato las medidas pertinentes, cese sus acciones erróneas y trabaje conjuntamente para mantener una relación constructiva y estable entre China y Estados Unidos”, afirmó el funcionario. El portavoz agregó que, si Washington continúa aplicando nuevas limitaciones contra intereses chinos, Beijing responderá con más acciones similares.
Nuevas sanciones elevan la tensión entre China y EEUU
Las nuevas medidas llegan después de una serie de decisiones tomadas por la administración de Trump, que en las últimas semanas restringió el ingreso de determinados robots avanzados y equipos de energía, sancionó a operadores marítimos chinos acusados de actividades relacionadas con combustible iraní e incluyó a más de 40 empresas chinas y dos universidades en listas de restricciones.
Además, EEUU advirtió que podría aplicar sanciones contra compañías chinas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial. Previamente, Washington también había impuesto nuevos aranceles a varios países, incluido China, por presuntas deficiencias en el control de exportaciones relacionadas con productos elaborados mediante trabajo forzado.
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