Europa analiza restricciones si aumenta la tensión en Ceuta

La Unión Europea expresó su respaldo a España ante la creciente tensión en Ceuta, y optó por mantener un tono prudente para evitar una escalada diplomática con Marruecos.

La crisis volvió a intensificarse por el aumento de la presión migratoria sobre la ciudad autónoma española, uno de los principales puntos de ingreso a territorio europeo desde el norte de África. Frente a esta situación, España reforzó los controles y reclamó mayor acompañamiento del bloque.

Desde Bruselas, la Comisión Europea defendió la necesidad de proteger las fronteras exteriores, pero evitó endurecer su discurso contra el gobierno marroquí. La prioridad, por ahora, es sostener el diálogo y buscar una salida negociada.

Sin embargo, la Unión Europea analiza posibles medidas si la situación se agrava. Entre las alternativas aparecen la revisión de programas de cooperación con Marruecos, mayores controles migratorios y eventuales acciones diplomáticas.

Ceuta, al igual que Melilla, es uno de los puntos más sensibles de la frontera entre Europa y Marruecos y suele quedar en el centro de las disputas migratorias y diplomáticas entre ambos países.