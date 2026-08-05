Lula recibió el apoyo de Xi Jinping en plena tensión diplomática

El presidente de China, Xi Jinping, ratificó el compromiso de su país de profundizar la relación estratégica con Brasil durante una conversación telefónica con su par, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante el diálogo, Xi aseguró que China otorga una “gran importancia” al vínculo con Brasil y expresó su intención de ampliar la cooperación bilateral en áreas como comercio, infraestructura, tecnología, energía e inteligencia artificial.

El mandatario chino también manifestó su respaldo a Brasil en la defensa de su soberanía y rechazó cualquier tipo de “interferencia externa”. El mensaje fue interpretado como un gesto político hacia Lula en medio de las tensiones diplomáticas que mantiene con otros gobiernos.

Ambos presidentes coincidieron además en avanzar en las negociaciones para fortalecer la relación comercial entre China y el Mercosur, con el objetivo de ampliar el intercambio y promover nuevas inversiones en la región.

La comunicación se produjo mientras crecen las diferencias políticas entre Brasil y Argentina, tras los últimos cruces entre Lula y el presidente Javier Milei.

China es el principal socio comercial de Brasil, por lo que el respaldo de Xi refuerza una alianza con peso económico y geopolítico en un escenario internacional marcado por disputas comerciales y diplomáticas.