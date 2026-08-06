Subsidios de hasta el 80% para afectados por los terremotos

El Gobierno de Venezuela anunció asistencia financiera y créditos de hasta 25 años para las familias que perdieron sus hogares, donde los terremotos provocaron daños estimados en 19.600 millones de dólares.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el Estado cubrirá hasta el 80% del valor de las propiedades de hasta 70.000 dólares. Para las viviendas valuadas entre 70.000 y 100.000 dólares, el subsidio será del 50% y el resto podrá financiarse mediante créditos de la banca nacional con plazos de hasta 25 años.

El programa también contempla mecanismos legales para garantizar que los propietarios conserven los derechos sobre las viviendas destruidas y los terrenos afectados durante el proceso de reconstrucción.

Los sismos golpearon principalmente el norte del país y dejaron miles de viviendas e instalaciones dañadas. El Banco Mundial estimó que las pérdidas materiales directas alcanzaron los 19.600 millones de dólares.

Las autoridades ya comenzaron la entrega de casas y la remoción de escombros, mientras organismos internacionales trabajan con el Gobierno venezolano en un plan de reconstrucción y recuperación de los servicios esenciales.

Con informacion de Noticias Argentinas